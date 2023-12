CM com – Juve | pazza idea Yildiz | ma giocano Milik e Vlahovic | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 23 dicembre 2023) 2023-12-23 00:45:00 Arrivano conferme: Federico Chiesa si ferma, torna Adrien Rabiot. Le novità sostanziale in casasono queste. E sono novità pesanti. In positivo a centrocampo, con Rabiot che riprenderà subito il suo posto in mediana dopo lo stop forzato con il Genoa: un innesto fondamentale per gli equilibri bianconeri e il gruppo ricompattato da Max Allegri. In negativo in attacco, perché dopo Moise Kean anche Chiesa rientra in infermeria costringendo laa giocarsela con le punte contate: restano Dusane Arekoltre al baby talento Kenan. E in fondo il dubbio è tutto qua, considerando come i diffidati (tanti e pesanti, Danilo e Gatti, Locatelli e Cambiaso) non dovrebbero condizionare più di tanto le scelte del tecnico bianconero che pure almeno un cambiamento ...