Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 17^ giornata

Il venerdì della 17ª Giornata di Serie A si chiude con altre due gare serali giocate in contemporanea. Nella prima il Milan si salva per un soffio a ... (calcioweb.eu)

...giornata diA, disputato allo stadio 'Benito Stirpe' della città ciociara. Al vantaggio bianconero con Yildiz al 12', replica Baez al 51', poi gol decisivo di Vlahovic all'81'. Inla ......quattro uomini per poi concludere in gol sul palo di Turati per un memorabile primo gol inA. ... Ma non peserà sul match: anzi, per lui e per laa pesare tantissimo è quello prima, di ...Le parole dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri al termine del match di Serie A contro il Frosinone ...21' Vantaggio del Lecco su calcio di rigore. Fallo di Sverko su Sersante ... Buon pomeriggio carissimi lettori di TuttoB.com e benvenuti al LIVE della 18a giornata del campionato di Serie B. Seguiremo ...