Cina | SOE centrali | progressi nello sviluppo a basse emissioni

(Di sabato 23 dicembre 2023) Pechino, 23 dic – (Xinhua) – Le imprese statali (SOE) cinesi amministrate a livello centrale hanno compiuto nuoviverde e adi carbonio nel 2022, nel contesto di una spinta nazionale per il raggiungimento del picco dellee della neutralita’ del carbonio. Nel 2022, il consumo energetico per 10.000 yuan (circa 1.409 dollari) di prodotto interno lordo (PIL) delle imprese statalie’ diminuito del 6,09% rispetto alla fine del periodo del 13esimo Piano quinquennale (2016-2020), secondo un libro blu sulle prestazioni della responsabilita’ sociale aziendale delle SOErecentemente pubblicato. Ledi CO2 per 10.000 yuan di PIL sono diminuite dell’11,5% nel 2022 ...

Soelden – Conto alla rovescia per la nuova stagione di Coppa del Mondo di Sci Alpino . Saranno al via 15 Azzurri impegnati a Soelden , pista veloce, ... (ilfaroonline)

... operanti nei settori strategici, sia le aziende non -, operanti in altri settori dell'Economia ... consolidando le relazioni commerciali con gli altri Paesi, promuovendo il Turismo ine la ...... operanti nei settori strategici, sia le aziende non -, operanti in altri settori dell'Economia ... consolidando le relazioni commerciali con gli altri Paesi, promuovendo il Turismo ine la ...Tangshan, 23 dic - (Xinhua) - Questa foto aerea scattata il 23 dicembre 2023 mostra un impianto a energia solare nella citta' di Tangshan, nella provincia ...(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Alcuni dei più importanti analisti di business cinesi sono stati sottoposti a restrizioni sui social media cinesi che sembrano progettate per limitare la loro capacità di comme ...