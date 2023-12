Cina | settore telecomunicazioni in costante espansione nei primi 11 mesi

(Di sabato 23 dicembre 2023) Pechino, 23 dic – (Xinhua) – L’industria delledellaha registrato una crescita stabile nei11del 2023, trainata dalle attivita’ emergenti, come mostrato dai dati ufficiali. Il fatturato combinato delle aziende dele’ ammontato a 1.550 miliardi di yuan (circa 218 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-novembre, in aumento del 6,9% su base annua, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione. Durante questo periodo, settori emergenti come il big data, il cloud computing e l’Internet delle cose hanno continuato a registrare prestazioni solide. I tre giganti dellecinesi – China Telecom, China Mobile e China Unicom – hanno visto il loro fatturato derivante dalle attivita’ emergenti ...

