Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023) Harbin, 23 dic – (Xinhua) – La provincia piu’ settentrionale della, l’, ha visto crescere il suoestero del 13,3% su base annua a 268,37 miliardi di yuan (circa 37,82 miliardi di dollari) nei11del 2023, come riferito dalla dogana locale. Durante questo periodo, le importazioni dellosono aumentate del 6,3% su base annua a 202,13 miliardi di yuan, mentre le sue esportazioni sono cresciute del 41,9% a 66,24 miliardi di yuan, come mostrato dai dati della Dogana di Harbin. Ildella provincia con i Paesi partner della Belt and Road ha raggiunto i 226,93 miliardi di yuan, in aumento del 13% su base annua, rappresentando l’84,6% del valore totale delestero della provincia. Il suo ...