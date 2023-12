Cina | BYD costruira’ nuova fabbrica NEV in Ungheria

(Di sabato 23 dicembre 2023) Budapest, 23 dic – (Xinhua) – Il produttore cinese di veicoli elettrici (EV) BYDla sua primaeuropea di veicoli passeggeri aenergia in, come dichiarato ieri dal ministro degli Affari esteri e del Commercio Peter Szijjarto. Questo progetto e’ uno degli investimenti piu’ significativi nella storia economica dell’, che comporta “migliaia di nuovi posti di lavoro e la piu’ recente tecnologia nell’industria del futuro”, ha detto Szijjarto alla stampa. BYD, produttore leader mondiale di veicoli aenergia (NEV), sta espandendo il suo mercato con nuove fabbriche. Dopo 224 round di negoziati con l’Agenzia per la promozione degli Investimenti ungherese, BYD ha scelto la citta’ ungherese meridionale di Szeged, rendendola ...

La casa automobilistica cinese, primo produttore mondiale nella nicchia dell'elettrico, intende stabilirsi sul mercato europeo e costruirà un impianto di produzione di auto in Ungheria .è già presente in quel Paese con una fabbrica per autobus elettrici. L'Ungheria sta diventando un importante produttore di batterie per veicoli elettrici , il secondo dopo la Germania in Europa, e ...... e laha assunto un ruolo da assoluta protagonista. Oltre ad essere il primo produttore di auto al mondo, il Paese die Chery è a un passo dal superare il Giappone e diventare anche il primo ...La casa automobilistica cinese Byd, primo produttore mondiale nella nicchia dell'elettrico, intende stabilirsi sul mercato europeo e costruirà un impianto di produzione di auto in Ungheria. Byd è già ...Le esportazioni di auto cinesi in Italia sono aumentate, in soli due anni, del 640%: quello in atto è un “cambiamento radicale di paradigma” ...