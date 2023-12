Ciclocross | van der Poel domina ad Anversa con una partenza ad handicap! Niente triello con i big | Van Aert secondo | Pidcock lontano

Leggi su oasport

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il primo scontro tra i tre tenori delmondiale non arriva. Perché Mathieu van der, in questo momento, è due spanne superiore agli altri. Il campione del mondo in carica inanella la seconda prestazione monstre in fila: dopo l’Exact Cross di Mol ieri, arriva un altro dominio in Coppa del Mondo ad, stravincendo il confronto con Wout Vane Tom. Nemmeno il salto di pedale all’inizio della gara, che lo fa retrocedere in venticinquesima posizione, basta per poter arginare la sua potenza. Sui tratti in sabbia mangia secondi a chiunque ci sia avanti a lui, passandoli quasi a velocità doppia. Alla fine della seconda tornata è già nel gruppo dei migliori, alla terza saluta tutti e se ne va in scioltezza, facendo praticamente gara a parte e tagliando il traguardo in 1h00’20” ...