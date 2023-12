Ciclocross | Fem Van Empel sa solo vincere | trionfo in Coppa del Mondo ad Anversa Quindicesima Sara Casasola

Leggi su oasport

(Di sabato 23 dicembre 2023) Fem Vansa. La campionessa deldiconferma la sua imbattibilità stagionale: undici gare, undici vittorie. L’ultima arriva indel, ad, in cui si è dimostrata senza mezzi termini la più forte di tutte. Una gara in cui ha immediatamente fatto capire chi è che comanda. Nemmeno termina il primo giro che l’iridata si mette subito in testa, con la sola Lucinda Brand a tenere il suo passo. L’olandese della Baloise Trek-Lions prova anche timidamente a fare l’andatura tra secondo e terzo giro per fiaccare la resistenza della connazionale, ma senza successo. Nel quarto giro la otta per la vittoria sembra addirittura aprirsi. Puck Pieterse riesce ad agganciarsi brevemente al duo di testa, mentre Ceylin Del ...