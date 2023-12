Ciclocross | Coppa del Mondo 2023 2024 | Van Der Poel dominante anche ad Anversa

(Di sabato 23 dicembre 2023) Mathieu van derancoradelladeldi. Adè ancora il campione iridato in carica a fare la voce grossa nonostante un inizio di gara in salita. Ma il classe ’95 olandese rimonta e dà spettacolo, staccando uno dopo l’altro i suoi rivali e arrivando primo al traguardo come aveva già fatto venerdì a Mol davanti a Van Aert. Quest’ultimo riesce a chiudere secondo a 29? di distacco, mentre Iserbyt è terzo a 37?. Deludente la prestazione di Pidcock, che non va oltre l’ottava piazza a 1’14”. Gioele Bertolini chiude venticinquesimo a 3’36” dal leader. SportFace.

Successivamente, alle 13:30, il "del Mondo Elite Donne" entra in diretta da Anversa, Belgio, con la telecronaca di Andrea de Luca . Alle 14:40, uno speciale TG Sport a cura di ...... già grande protagonista con la mountain bike , si sta distinguendo anche in un'altra specialità, il, e per questo è stata convocata in Nazionale per disputare la gara didel Mondo ...Che spettacolo quello messo in scena da Mathieu Van der Poel nello Scheldecross di Anversa, odierna tappa di Coppa del Mondo di ciclocross. La corsa offriva il primo confronto diretto tra i tre big, ...COPPA DEL MONDO - E sono tre in stagione per Mathieu van der Poel che rimonta tutti e vince anche ad Anversa dopo i successi di Herentals e Mol. Una vittoria in ...