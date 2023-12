Ciao Darwin 9 si ferma prima della pausa natalizia | quando riprenderà?

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 23 dicembre 2023) Lo show condotto da Paolo Bonolis si: ecco in che dataVenerdì 22 dicembre è andata in onda la quinta e ultima puntata di, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. La sfida di questa puntata è stata quellacategoria Divani, capitanata dal conduttore Sergio Friscia contro Sport, diretta dall’ex gieffino Andrea Maestrelli. Lo show di Canale 5 si fermerà per tre settimane per poi riprendere dopo laandrà in onda? Lo show di Canale 5 si fermerà per tre settimane per poi riprendere dopo la. Quindila sua messa in onda il 12 gennaio 2024. Quindi, tornerà regolarmente in onda con tutte le nuove puntate ...