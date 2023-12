Ciao Darwin 9 | Paolo Bonolis imbocca la concorrente nella prova di coraggio delle Cucine dal mondo

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nell'ultimo appuntamento del 2023 con '9' andato in onda venerdì 22 dicembre in prima serata su Canale 5, il più divertente e irriverente show - antropologico della tv condotto da...

Ultima puntata prima delle vacanze per Ciao Darwin , la storica trasmissione guidata dalla coppia Paolo Bonolis-Luca Laurenti. Anche in questa ... (today)

Lo show condotto da Paolo Bonolis si ferma : ecco in che data riprenderà Venerdì 22 dicembre è andata in onda la quinta e ultima puntata di Ciao ... (nonsolo.tv)

Nell'ultimo appuntamento del 2023 con '9' andato in onda venerdì 22 dicembre in prima serata su Canale 5, il più divertente e irriverente show - antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti , è stata ...Chi ha vinto la quinta puntata di2023, tra Sport e Divano Paolo Bonolis ha proclamato vincitori i concorrenti del mondo del Divano , guidato Sergio Friscia. La puntata è andata in onda venerdì 22 dicembre in prima serata ...Ciao Darwin 2023: chi ha vinto la sfida tra Scienza e Occulto La categoria vincitrice è quella del Divano capitanati da Sergio Friscia ...Tra i momenti più attesi dello show di Paolo Bonolis, la sfilata ha visto salire in passerella anche i due capitani: Andrea Maestrelli e Sergio Friscia ...