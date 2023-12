Chirurgia pediatrica di Perugia | Aronc e Ovus donano arredi per migliorare l’accoglienza dei familiari dei piccoli pazienti

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 23 dicembre 2023) La chiave di lettura è la sostenibilità in senso ampio, sociale, ambientale ed economica “La nostra mission è sempre stata quella di sostenere la radioterapia oncologica di, ma da quando abbiamo deciso di ampliare la nostra attività di volontariato a tutto il territorio regionale e in altri ambiti,– Amici della radioterapia e oncologia clinica ha aderito a una richiesta dal reparto didi. Di intesa con il comitato scientifico è stata ritenuta assolutamente opportuna per chiudere il 2023 in maniera positiva”. La donazione è avvenuta venerdì 22 dicembre in accordo con l’associazione(Organizzazione di volontariato per l’utilità sociale) di Corciano. In particolare,ha donato due armadietti doppi per la degenza ...