Chiara Nasti sfoggia un orologio da 150 mila euro e viene sommersa dalla critiche | “Paga Zaccagni?”

In quanto a comfort, le ciabatte in pelle e montone di Hermès indossate danon hanno rivali: morbide, comode e calde ma senza perdere la classe. Anche il look di Paola Turani è ottimo ...non manca mai di aggiornare i followers su tutte le novità che riguardano la sua vita . In questo periodo, poi, il protagonista indiscusso dei suoi video e dei post è l'amatissimo ...Chiara Nasti anche su Threads è ancora nel mirino degli hater, non c’è pace per la ragazza le viene in aiuto lady Sensi… Social che vai polemica che trovi. Lo sa bene la signora Zaccagni Chiara Nasti ...Chiara Nasti è da poco approdata anche sul nuovo social Threads, dove non ha decisamente ricevuto una buona accoglienza. L'influencer è da sempre criticata e anche questa ...