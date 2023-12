Chiara Ferragni | parla il pubblicitario che l’ha lanciata | dove potremmo vederla

Leggi su tvzap

(Di sabato 23 dicembre 2023) Personaggi Tv. Da giorni non si fa altro chere die della sua collaborazione con Balocco. La modella e influencer è abituata a stare al centro dell’attenzione, ma questa volta ne avrebbe fatto sicuramente a meno. Nel frattempoanche ilche ha lanciato “The Ferragnez” e svela. (Continua…) Leggi anche:, quanto perde ogni giorno: le cifre in fumo Leggi anche: Caso, interviene lo psichiatra: quali sono gli effetti sulla psichefinisce nella bufera La modella ed influencerè finita nella bufera per una ...