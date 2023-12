Chiara Ferragni | le prossime mosse della Procura | che cosa rischia Persi altri 100mila follower

(Di sabato 23 dicembre 2023)mantiene il silenzio social. Fedez, che è ricomparso oggi su Instagram con alcune ‘stories’ riguardanti la chiusurastagione del suo podcast ‘Muschio Selvaggio’. Nessun aggiornamento, invece, sul profilofamosa influencer, rimasto intatto da allora. Resta da capire, nei prossimi giorni, quali saranno le nuovedi Milano, che in seguito alle denunce presentate da Codacons e Assourt sul caso del pandoro ha aperto un fascicolo conoscitivo poi seguito da uno analogo sulle uova di Pasqua, cioè senza indagati né ipotesi di reato. L’obiettivo degli inquirenti milanesi è infatti quello di fare luce sia sul caso che ha coinvolto l’imprenditrice digitale e l’azienda Balocco per la pubblicità del pandoro ‘Pink Christmas’ dello scorso ...

Il 'Pandoro - gate' continua a tenere banco, rivelando ora anche tensioni inaspettate all'interno della famiglia Ferragnez., celebre influencer, si trova al centro di una polemica che non accenna a placarsi, con una perdita significativa di follower sui social (oltre 100mila), sebbene il suo seguito rimanga ...Su un muro del quartiere Arcella di Padova è apparso oggi un murales con protagonisti, con in mano un pandoro, e il marito Fedez accanto. Sopra di loro la scritta in rosso: Attenzione pick pocket . La riproduzione della coppia, al centro delle polemiche sulle falsa ...Chiara Ferragni mantiene il silenzio social. Fedez, che è ricomparso oggi su Instagram con alcune ‘stories’ riguardanti la chiusura della stagione del suo podcast ‘Muschio Selvaggio’. Nessun ...Chiara Ferragni ancora in silenzio social, completamente sparita da ogni piattaforma dallo scorso 18 dicembre, quando ha pubblicato il noto video di scuse in seguito alla diffusione della notizia ...