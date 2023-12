Chiara Ferragni e i giorni chiusa nell’attico di CityLife da 800 metri quadrati | teme «di fare la fine di Kevin Spacey e Weinstein»

(Di sabato 23 dicembre 2023) La critica di moda Mariella Milani: «è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da

Non si spegne il fuoco sotto il gran calderone del pandoro-gate che ha investito Chiara Ferragni e, di striscio, il rapper Fedez. A infilare ... (nicolaporro)

Continua ad essere al centro delle discussioni il caso che vede coinvolti Balocco e Chiara Ferragni . Nelle ultime ore, però, a far parlare non ... (dailynews24)

Lo scandalo - pandoro analizzato dalla professoressa che ha fatto della influencer una materia di studioha "tradito il patto di fiducia che la lega ai suoi followers. Ha calato la maschera, rivelando loro che lei è effettivamente un'azienda e come tale ragiona". Poi con il video di scuse ...Non si fa che parlare di. Da quando le è stata imposta una pesante multa ed è balzato agli onori di cronaca il cosiddetto pandoro - gate, l'influencer è la protagonista di molti titoli della stampa e dei media.«Mio figlio vorrebbe riallacciare i rapporti, ma io preferisco non mi contatti mai più ora che mi sono rifatto una famiglia. Sto sbagliando» Il prossimo dramma di Chiara Ferragni, viva lo shopping e ...Nuove indiscrezioni sul caso del pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni: sembra che Fedez voglia licenziare il manager della moglie ...