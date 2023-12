«Chiara Ferragni dovrà cambiare mestiere» D’Agostino silura l’influencer | «Perché la sua non è beneficenza»

“Non la perdonano perché è ricca”. Chiara Ferragni - il giornalista rompe il silenzio e prende le sue difese Chiara Ferragni, tutti contro ma non lui. La nota imprenditrice e influencer milanese sta vivendo un momento non del tutto roseo per quanto riguarda ... (caffeinamagazine)

Chiara Ferragni - i fans cercano di aiutarla dopo la multa : la trovata sui suoi prodotti Sta accadendo qualcosa di paradossale in questi giorni da quando è scoppiato il caso del pandoro di Chiara Ferragni. E’ risaputo che l’imprenditrice ... (anticipazionitv)