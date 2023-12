Chiara Ferragni? Così va in fumo la popolarità | contrappasso social

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Qualche sponsor starebbe iniziando a disdire il contratto con. «Violazione degli accordi» è la motivazione standard in questi casi. Possiamo supporre che questo significhi che i lauti compensi siano legati al fatto che la signora non sputtani dolosamente o colposamente la propria immagine, cosa accaduta invece con la beneficenza pelosa a colpi di pandoro ai bambini affetti da sarcoma. È probabile che chi si sfila non reputi sincere, o quantomeno efficaci, le pubbliche scuse che la bionda influencer ha registrato con voce tremula, sostenendo di aver fatto un errore di comunicazione. D'altronde, ci vuole proprio una fiducia incondizionata nella fatina dagli occhi celesti per credere che un'imprenditrice tanto geniale e sgamata come lei non abbia colto la differenza tra «con questo prodotto, Balocco esostengono ...