Chi è Miss Francia 2024 | il look androgino delle polemiche

(Di sabato 23 dicembre 2023) La ventenne Eve Gilles è la neo elettaFrance. Il suo taglio di capelli riceve le critiche di chi la giudica poco femminile. Se il corpo è politica, sembrerebbe che anche un taglio di capelli possa essere una rivendicazione di indipendenza. Ma siamo tutti d’accordo? Ildella nuovaFrance è diventato un caso. Eve Gilles è l’unica tra le trenta candidate al titolo della più bella a non aver avuto un’acconciatura con i capelli lunghi. Non è stata soltanto un’osservazione dei media, ma è stato sottolineato anche dalla stessa Gilles in diversi interventi. Eve Gilles è la nuovaFrance. Crediti: Instagram/evegillesoff – velvetgossip“La bellezza non riguarda solo il taglio di capelli o le forme che abbiamo” – ha detto alla finalissima la ...