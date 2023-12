Che cosa ci ha lasciato Michael Schumacher

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 23 dicembre 2023) Gli anglosassoni la chiamano Legacy, una parola che suona meglio di quella rappresentata dalla sua traduzione in italiano: eredità. Dieci anni dopo l’incidente del 29 dicembre 2013 che ha cambiato per sempre la vita di, è meglio interrogarsi su quanto ci ha, piuttosto che inseguire la verità con nuove inchieste, indirizzate sempre verso la stessa soluzione. Poco importa sapere com’è andata veramente quando è chiaro che in quella mattinata sulla neve di Meribel il destino ha avuto una parte decisiva nello stravolgere l’esistenza di uno dei piloti più forti mai visti nella storia della Formula 1.avrà anche sciato dove non avrebbe dovuto, i soccorsi non saranno stati tempestivi come avrebbero potuto, ma oggi non ha più senso parlarne anche perché ormai abbiamo capito che notizie ...