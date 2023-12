Cesa | il bilancio preventivo 2024 arriva in aula il prossimo 30 dicembre

(Di sabato 23 dicembre 2023). Mentre il Governo ha stabilito la proroga per l’approvazione delal 15 marzo, il Comune disi appresta a votare il documento contabile ed il Dup, nel corso della seduta del 30. “Per il secondo anno consecutivo – fa sapere il sindaco Enzo Guida – rispettiamo la scadenza di fine anno, prevista dal Testo unico degli Enti locali, che prevede l’approvazione entro questo termine. È un piccolo primato che vogliamo continuare a detenere. Avere unoperativo dal primo gennaio consente di raggiungere certi livelli di efficienza”. Nelè stato recepito anche un emendamento presentato dai consiglieri comunali Raffaele Bencivenga, Luigi De Angelis, Maria Rosaria Guarino e Maria Oliva in tema di rifiuti. La seduta è stata convocata ...

... io invece resto a Montecitorio a votare la legge di, è troppo importante per noi e gli ... talvolta non dedico il tempo che meritano", dice il segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo. ...... cercando di nascondere le difficoltà della manovra di', scrive in una nota la ... Chiede la riforma della giustizia pire Lorenzo: 'Se un ministro serio come è il ministro della Difesa, ...