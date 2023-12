Cervo in cerca di cibo va al mercato della frutta a Cortina | l’incontro ravvicinato in una bancarella – Video

(Di sabato 23 dicembre 2023) Un, per nulla impaurito ed indi, si è presentato oggi aldid’Ampezzo. L’ungulato, senza provocare danni è stato rifocillato dai venditori, per poi risalire in quota. Non è il primo caso. In passato unera entrato in una stalla, senza problemi, condividendo fieno e calore con mucche, asini e galline.Ansa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un, per nulla impaurito ed indi cibo, si è presentato ieri al mercato di Cortina d'Ampezzo. All'ungulato, che si è mosso senza provocare danni, i venditori hanno permesso di mangiare quello ...... Riso, quaglia, zucca gialla, panna acida ed erbe amare; e infine,, puntarelle, rape rosse e ... l'Officina dei Sapori si presenta come la destinazione ideale per le famiglie indi un'...Kylie Jenner ha lanciato un'altra novità. Anche se questo correttore di Kylie Cosmetics è in vendita già da un po'- si tempi in cui si ordinavano i Kylie Lip Kit che non arrivavano mai sono ormai ...Venerdì un cervo maestoso e affamato è sceso al mercato di Cortina d’Ampezzo (Belluno) in cerca di cibo. Con i suoi occhioni dolci ha conquistato i cuori dei venditori ambulanti che lo hanno coccolato ...