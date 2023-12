Cerchione | “Zielinski ha già fatto l’eroe rifiutando ingaggio monstre | perché dovrebbe farlo ancora?”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 23 dicembre 2023) Piotrlascia il Napoli dopo sette anni? Il rifiuto dell’offerta di De Laurentiis e l’attrattiva dell’Inter. Scopri i dettagli sul possibile addio. Un addio annunciato, ma non per questo privo di sorprese. Piotre il Napoli si separeranno al termine della stagione attuale, e sembra che la decisione sia stata influenzata da un’offerta che non ha soddisle aspettative del centrocampista polacco. Luca, noto giornalista sportivo, ha condiviso la notizia tramite i suoi canali social, mettendo in luce non solo le questioni contrattuali, ma anche le preferenze personali del calciatore. “Comunque anon piace la nebbia,” ha affermato. “Gli piace, giustamente, che l’ultimo contratto importante della sua carriera sia un quadriennale da 4 ...