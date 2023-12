C' è anche Moggi allo stadio Stirpe per seguire Frosinone - Juve

Juventus di scena a Frosinone per la diciassettesima giornata di Serie A. Sulle tribune dello stadio Benito Stirpe è stato avvistatol'ex direttore generale dei bianconeri Luciano, immortalato dai ...Lo dice Lucianoall'Adnkronos, commentando il pronunciamento della Corte europea sul tema. Pronuncia che era 'da aspettarsiperché le società di calcio ovviamente devono fare attività per ...Per il Partito democratico in ballottaggio ci sono ancora cinque nomi Pesano i veti. La lista Cittadini per Pavia resta in pressing per le primarie ...Marcello Chirico ha poi aggiunto: 'La Juventus ha perso per strada punti che l’avrebbero mantenuta a stretto contatto con la capolista Inter' ...