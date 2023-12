CdS – vuole un accordo totale per raggiungere Mourinho

(Di sabato 23 dicembre 2023) 2023-12-23 16:29:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Leonardo Bonucci, difensore dell’Union Berlino, ha lasciato la Germania ed è rientrato in Italia. Ufficialmente per le vacanze, ma con l’obiettivo non troppo nascosto di chiudere l’con la Roma con cui dialoga ormai da oltre una settimana. Come raccontato sul Corriere dello Sport, infatti, i primi contatti risalgono a diversi giorni fa e da subito c’è stata anche la volontà dei giallorossi di approfondire i contorni dell’operazione. Bonucci, ricordiamolo, non si è ambientato a Berlino ed ha espresso da alcuni mesi la volontà di avvicinarsi alla famiglia che è rimasta a Torino. Bonucci e il legame con Foti Il legame con Foti (i due hanno giocato insieme a Treviso nel 2008-09) e il fattorehanno fatto poi il resto ...

Si complica la situazione Tiago Djalò. Nonostante l’Inter lo avesse in pugno per prelevarlo a zero in estate, ora il Lille chiede soldi per ... (inter-news)

L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Roma e Napoli. Secondo il quotidiano ...Anche il Corriere dello Sport non ha dubbi: la mancata convocazione di Tajon Buchanan per la sfida di campionato tra Bruges e Molenbeek è da legare alle voci di mercato che ...