Catanzaro-Brescia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match del Ceravolo valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono una delle rivelazioni di questa stagione e hanno intenzione di continuare a stupire facendo sognare i tifosi. Le Rondinelle, dal loro canto, hanno recentemente rialzato la testa e vogliono allontanarsi dalla zona più rischiosa della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 dicembre alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E ...

Potere della fiducia, potere del senso di maturità e autorevolezza che il nuovo corso infonde attraverso il modo di stare in campo che quindi ha portato risultati al punto tale che il... In B tutti in campo per la 18ª giornata. I blucerchiati di Pirlo ospitano la Feralpisalò ultima, ma il clou è fra i lariani (con Fabregas alla guida per l'ultima partita) e i siciliani (Corini insegue... Il Brescia affronta il Catanzaro per un test importante per la ritrovata competitività della squadra. Maran non potrà contare su Lezzerini e Van De Looi. Le Rondinelle proseguiranno con il 3-4-2-1 vis...