Caso Ferragni | Fedez vorrebbe licenziare il manager Fabio Maria Damato | braccio destro di Chiara

commenta Non solo il Pandoro Pink Chistmas griffato Chiara Ferragni ma anche le uova di Pasqua sono finite nel mirino della Procura di Milano : aperta ... (247.libero)

Personaggi tv. Caso Ferragni , interviene lo psichiatra : quali sono gli effetti sulla psiche . Non solo il Pandoro Pink Christmas griffato Chiara ... (tvzap)

Wanna Marchi e Stefania Nobile dicono la loro sul caso Chiara Ferragni. Le due ex tele-imbonitrici hanno alle spalle una […] (perizona)

Continua a far discutere la vicenda del pandoro Balocco in collaborazione con Chiara Ferragni . Nelle ultime ore ha dato un suo parere sulla faccenda ... (isaechia)

Un dettaglio che potrebbe aprire nuovi dettagli sul “ pandoro gate” di Chiara Ferragni . Nelle ultime ore sui social è in corso un dibattito che ruota ... (ilfattoquotidiano)

Nuovi gossip su Chiaradopo ildel pandoro Balocco che ha travolto la sua vita professionale e privata. A quanto pare Fedez sarebbe furioso perché, come scrive Linkiesta, "era all'oscuro di tutto". Il rapper ..., in un video pubblicato successivamente sui social, aveva parlato di "errore di ... E chissà che l'altro "" nato successivamente sulle uova di Pasqua non possa rappresentare fonte di ...Il pandoro-gate sta oscurando l'immagine patinata di Chiara Ferragni. E il caso Balocco si allarga sempre più: ora i fascicoli di indagine sulle attività dell'influencer diventano tre. La procura di ...Il recente sondaggio condotto da Termometro Politico ha rivelato opinioni contrastanti da parte degli italiani riguardo al pandoro-gate che ha coinvolto Chiara Ferragni. Su 3.800 intervistati, il 68,4 ...