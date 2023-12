Caso Balocco-Ferragni | l’indiscrezione | “Fedez non sapeva nulla e vuole licenziare il manager di Chiara”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Unmolto irritato per ildel pandoro, che lo avrebbe spinto a chiedere diildi. Questache nelle ultime ore sta facendo il giro del web e dei social. Secondo quanto riportato da Guia Soncini su Linkiesta, sembra che il rapper non sapessedel milione di euro intascato dalla moglie con le vendite del pandoro griffato. Sarebbe stato lui quindi a convincerea fare la donazione da almeno un milione di euro all’ospedale Regina Margherita e ad assumere un consulente che le facesse fare il video di scuse. Inoltre avrebbe colto l’occasione per chiedere alla moglie la testa del suo collaboratore più fidato. Si tratta, ...

Pare che Fedez non sapesse nulla del contratto con Balocco e, adesso, vorrebbe licenziare Fabio Maria Damato , manager di Chiara Ferragni , per lo ... (metropolitanmagazine)

L'eroina di Solarolo e il rapper non trattengono dal palco una battuta al veleno su Chiara Ferragni, la cui reputazione, per via dell'affaire, inizia a scricchiolare. Mentre Salmo, nelle sue stories... di Maria Francesca Troisi I l pandoro gate di Chiara Ferragni continua a infiammare l'opinione pubblica e l'interesse per la vicenda,...IlFerragni -"ha evidenziato innanzitutto che i messaggi che vengono veicolati sulla Rete spesso non corrispondono alla realtà dei fatti e quindi è necessario invocare il maggior ...Un Fedez molto irritato per il caso del pandoro Balocco, che lo avrebbe spinto a chiedere di licenziare il manager di Chiara Ferragni. Questa l’indiscrezione che nelle ultime ore sta facendo il giro ...Il caso pandoro Balocco-Chiara Ferragni si è concluso con le scuse dell'influencer sui suoi canali social. Nel video di scuse, la Feragni parla di errore di comunicazione, ma anche ...