Caso Balocco-Ferragni | il consiglio dell’esperto di social | «Rischia di perdere altri contratti nel 2024»

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ha perso centomila follower attivi, interrotto la collaborazione Safilo e innervosito glipartner, mentre il video di scuse non ha convinto e si moltiplicano i commenti negativi sotto ai suoi post. La multa da 1 milione di euro dell’Antitrust suldel pandoroe sulla campagna benefica a favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino ha messo a dura prova l’immagine di Chiara. E ha dimostrato le difficoltà del suo staff a gestire un momento di crisi per l’influencer e imprenditrice. Ora anche i magistrati si stanno occupando della vicenda, che si allarga alle uova di Pasqua, e l’influencer deve correre ai ripari per rassicurare le aziende con cui collabora e ribaltare la narrazione intorno a questoper salvare la sua immagine, costruita in questi anni sui ...