Carla Vanni | «Guardate la moda | conoscerete il mondo»

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ha diretto il settimanale Grazia per decenni. Ha vissuto in prima persona il successo del made in Italy e oggi continua a osservare il «fashion system» che cambia. Un’esperienza unica di passione e di incontri, raccontata ora in un Diario non convenzionale. Tra giovani bellissime e donne reali. Immagini da copertina e «fashion show» sfolgoranti. Il potere dellae dei media. Armani, Prada, la Mondadori, gli imprenditori, i politici. L’amore per la carta stampata che non passa. Unha diretto Grazia per quasi trent’anni. È tra i direttori che hanno segnato la storia dell’editoria in questo Paese. Quando, poco più che ventenne, comincia il suo percorso nella «rivista femminile» sono gli anni Sessanta e c’è ancora il boom («Grazia rassicurava; era “rosa” e non moriva mai nessuno negli articoli»). ...