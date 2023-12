Caressa | «Inter-Lecce | c’è una cosa da non sottovalutare»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023) Fabioha parlato di, partita valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, e dell’assenza per infortunio di Lautaro Martinez. LAUTARO – Queste le parole di Fabionel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sull’assenza di Lautaro Martinez in. «Lautaro è veramente il mahatma dell’in questo momento. È la guida spirituale dell’in questo momento ed è quello che determina, secondo me, i tempi emotivi anche della squadra. E quindi, secondo me, è unada nonche mancherà Lautaro».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...