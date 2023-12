Carceri | la polizia penitenziaria | “A Natale non festeggeremo | è stato un anno disastroso per i penitenziari”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Gli agenti dellalavorano ogni giorno esposti a rischi per la propria incolumità negli istitui. Nella trafila di servizi giornalistici e di inchieste sottoin cui si parla delle condizioni dei lavoratori, laè però sempre meno citata per il suo contributo alla sicurezza del Paese. Una situazione che denuncia il Sappe, sindacato autonomo dipenintenziaria. L’informazione dei telegiornali sottostrizza l’occhio al racconto edulcorato di chi vorrebbe un Paese che, nonostante le difficoltà, almeno sotto le feste riesce a tirare un sospiro di sollievo. Questo racconto però non combacia con le difficoltà che anche e sopratutto avivono tanti agenti ...

