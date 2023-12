Caos-Ferragni | salta una testa eccellente? Fedez preme | chi c' è nel mirino | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il pandoro-gate fare la primanell'impero di Chiara. L'influencer e imprenditrice fashion ci ha messo la faccia e le lacrime per cercare di tamponare il caso dell'iniziativa di beneficenza poco trasparente (ma con cachet milionario) in abbinamento al pandoro della Balocco. In attesa di capire se ci saranno multe dell'Antitrust anche per l'operazione, simile, portata in porto con la Dolci Preziosi per la campagna benefica legata alle uova di Pasqua tra 2021 e 2022 (con varie Procure che hanno aperto fascicoli d'indagine su entrambi i filoni), secondo vari retroscena incrociati il marito, che ha difeso Chiara sui social, starebbe spingendo per silurare uno dei vertici manageriali dell'impero mediatico della moglie, il fedelissimo Fabio Maria D'Amato. Lo ...