‘Calicantus’ in festa per nonna Assunta che spegne 103 candeline

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna grandeper un grande traguardo.Di Caprio,di Dugenta, classe 1921, oggi ha festeggiato il grande traguardo dei 103 anni.spente avvolta dall’affetto e dal calore dei tanti compagni di viaggio che vivono la quotidianità della casa di riposodi Limatola, diretta da Massimiliano Marotta. Un luogo nel quale ricevere tanto affetto e unache ha accolto col sorriso che contraddistingue, abbracciata dagli operatori e dagli altri ospiti della struttura limatolese. Un nuovo traguardo per lei con lo stesso sguardo vispo e acceso, la stessa voglia di vita e una curiosità che la tiene in costante attività. Non è mancata l’emozione, ovviamente, non è da tutti ...