Calciomercato Milan – Il Lione torna su Krunic | ma vuole Lenglet

L'emergenza in difesa , per il Milan , non accenna a placarsi, anzi. Nel corso della sfida sul campo della Salernitana, terminata sul punteggio di ... (today)

.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone. ... AllegriCLASSIFICA SERIE A:Inter punti 41; Juventus 37;32; Bologna 28; Napoli e Fiorentina 27; ...Ormai, questo lasso di tempo si può chiamare scomfort - zone) ilsubisce una rete che spesso diventa decisiva per l'esito dell'incontro. È un altro fatto . Sono passati pochi mesi dall'inizio ...Il pareggio con la Salernitana ha di buono per il Milan soltanto il punto acciuffato allo scadere. Ma in realtà il popolo rossonero è una polveriera e manifesta tutto il suo malcontento sui social.I rossoneri possono non fare altro che recriminare qualcosa sul piano degli errori arbitrali: Doveri, nella sfida di ieri sera, non ha reputato calcio di rigore, un fallo di mano di Federico Fazio su ...