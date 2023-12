Calciomercato com – Ferguson all’86’ fa impazzire Bologna | 1-0 all’Atalanta di Gasp | Motta torna 4° a -2 dal Milan | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 23 dicembre 2023) 2023-12-23 17:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: Sfida Champions impronosticabile e dall’esito clamoroso. Termina 1-0 il big match del pomeriggio, in scena a partire dalle 15 allo Stadio Dall’Ara, tra ildi Thiagoe l’Atalanta di Gian Pieroerini, ad oggi due delle più belle realtà del nostro calcio, nella sfida valida per la 17esima giornata di Serie A, grazie al gol di testadello scozzese Lewissu corner ed errore di Scalvini: i felsinei, reduci dall’impresa in Coppa Italia a San Siro contro l’Inter, impazziscono di gioia e continuano a sognare l’Europa, visto cheno terzi in classifica a -2 dal, arrivano da cinque risultati utili ...