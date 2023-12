Calcio | Serie B | i risultati delle partite

"Ci sta mancando un po' di fortuna, ho visto sacrificio". TORINO - "Non era facile, ma vedendo giocare la squadra, dico che la strada è giusta. Ci ... (247.libero)

"Perso per un gol su un Calcio piazzato, è il momento del Bologna". BOLOGNA - "Questo è il Calcio , succede. Dispiace, abbiamo fatto la nostra partita ... (247.libero)

"Ci sta mancando un po' di fortuna, ho visto sacrificio". TORINO - "Non era facile, ma vedendo giocare la squadra, dico che la strada è giusta. Ci ... (ilgiornaleditalia)

"Perso per un gol su un Calcio piazzato, è il momento del Bologna". BOLOGNA - "Questo è il Calcio , succede. Dispiace, abbiamo fatto la nostra ... (ilgiornaleditalia)

BOLOGNA - Il Bologna di Thiago Motta prendendosi il 4° posto in solitaria in classifica ed allungando (+5) sulla compagine di Gian Piero Gasperini . Proprio l'allenatore della Dea è stato ...Le gare di sabato 23 dicembre BARI - COSENZA 0 - 0 (TABELLINO) PISA - ASCOLI 1 - 0 (TABELLINO) 44' Mlakar SAMPDORIA - FERALPISALO' 2 - 3 (TABELLINO) 13' Bergonzi (F), 23' Butic (F), 28' Esposito (S), ...Tutto pronto per questo sabato di Serie A, che continua con il match delle 18 tra Inter e Lecce, allo stadio San Siro. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 ...'Settimana fantastica con le vittoria contro Roma, Inter e Atalanta'.BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Abbiamo trovato una grande squadra del nostro ...