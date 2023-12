Calcio | Serie A Juric ' Sono molto soddisfatto'

"Sono contento per Yildiz e Vlahovic, ora passiamo un buon Natale e FROSINONE - "La squadra ha fatto una buona partita in un ambiente magico e in ... (ilgiornaleditalia)

"Sono contento per Yildiz e Vlahovic, ora passiamo un buon Natale e FROSINONE - "La squadra ha fatto una buona partita in un ambiente magico e in uno ... (247.libero)

All'indomani del pari interno contro il Milan, la Salernitana ha (ri)presentato Walter Sabatini. ed è già pronto a lavorare per tirare fuori, ancora una volta, la società dalla sabbie mobili di un ...TORINO - Occasione sprecata, buttata via. Il Toro non riesce a battere l'Udinese e gli va già bene che almeno alla fine porta a casa un pareggio. Incredibile papera di Silvestri su un cross sbagliato, ...Il commento dell'allenatore nerazzurro dopo la sconfitta per 1-0 rimediata in casa del Bologna Finisce 1-0 il match fra Bologna e Atalanta, andato in scena al Dall'Ara e valevole per la 17ª giornata d ...'Sarebbe stato un grande peccato perdere' TORINO (ITALPRESS) - 'Sarebbe stato un grande peccato perdere, l'abbiamo dominata dall'inizio alla ...