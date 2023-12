Calcio | Serie A | Inter-Lecce 2-0**

(Di sabato 23 dicembre 2023) Milano, 23 dic. - (Adnkronos) - L'supera 2-0 ilin un match della 17/a giornata diA, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere la partita i gol di Bisseck al 43' e Barella al 78'. I salentini chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Banda all'84' per proteste. In classifica i nerazzurri sono primi con 44 punti, 4 in più della Juventus, mentre i giallorossi restano fermi a quota 20 in 12/a posizione.

