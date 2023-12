Calcio | Serie A | Inter-Lecce 1-0 dopo il primo tempo

(Di sabato 23 dicembre 2023) Milano, 23 dic. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 1-0 sulalla fine deldel match della 17/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere la partita fino a questo momento il gol di Bisseck al 43'.

La diciottesima giornata diB è costellata di gol ed emozioni. Il Parma capolista vince in rimonta sulle Ternana e allunga in testa. Passano prima gli umbri all'8' col solito Raimondo, agli emiliani bastano due minuti per ...Un solo punto per i giallorossi nelle ultime due diA, una vittoria soffertissima con il ... La Combo Goal + Over 2,5, a 2,25, è probabile per due delle regine deloffensivo così come un ...La prima parte del Campionato d’Italia si conclude alla grande con le prodezze di Zampa (Siracusa), Loiodice (Altamura), Lucchese (Acireale), Liurni (Nocerina), Picone (Asti), Podestà (Real Forte Quer ...Dieci interventi super, applausi per La Rosa (Igea), La Cagnina (Sancataldese), Milan (Gelbison), Gambassi (Pistoiese), Paduano (Manfredonia), Harrasser (Rg Ticino), Vlasceanu (Gravina), Basti (Varesi ...