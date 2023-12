Calcio | Serie A | Frosinone-Juventus 1-2**

(Di sabato 23 dicembre 2023), 23 dic. - (Adnkronos) - Labatte 2-1 ilnel 'lunch match' della 17/a giornata diA, disputato allo stadio 'Benito Stirpe' della città ciociara. Al vantaggio bianconero con Yildiz al 12', replica Baez al 51', poi gol decisivo di Vlahovic all'81'. In classifica lasale a quota 40, a -1 dall'Inter, impegnata stasera in casa il Lecce. Ilresta fermo a quota 19, in 13/a posizione insieme al Genoa.

Reggio Emilia, 22 dic. -(Adnkronos) - Il Genoa batte in trasferta per 2-1 il Sassuolo nell'anticipo della 17/a giornata di Serie A, disputato al ... (liberoquotidiano)

Empoli, 22 dic. - (Adnkronos) - La Lazio batte in trasferta per 2-0 l'Empoli, nell'anticipo della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ... (liberoquotidiano)

Giornata importante per la zona Champions League con la sfida tra Roma e Napoli . Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia , gli azzurri non possono infatti più ...' Tutti noi di questa squadra vogliamo la stessa cosa: vincere. Durante la pausa delle festività rifletteremo con piena consapevolezza su ciò che abbiamo fatto bene e, soprattutto, su ciò che non ...Tottenham - Everton: ecco le formazioni ufficiali della sfida della diciottesima giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 16.21' Vantaggio del Lecco su calcio di rigore. Fallo di Sverko su Sersante ... Buon pomeriggio carissimi lettori di TuttoB.com e benvenuti al LIVE della 18a giornata del campionato di Serie B. Seguiremo ...