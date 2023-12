Calcio | Serie A | Frosinone-Juventus 0-1 alla fine del primo tempo

Monza, 22 dic. - (Adnkronos) - La Fiorentina conduce per 1-0 sul Monza alla fine del primo tempo dell'anticipo della 17/a giornata di Serie A, in ... (liberoquotidiano)

Il turco, dopo sei presenze in prima squadra da subentrato, è stato schierato da Allegri per la prima volta da titolare inA. E dopo appena 12 minuti ha ripagato la fiducia segnando un gol ...La Juventus di scena contro il Frosinone . : una magia da parte del talentino turco, che è passato in mezzo a tre uomini segnango con tiro secco sul primo palo. Un gol da cineteca, una rete, quella ...Frosinone, 23 dic. - (Adnkronos) - La Juventus conduce 1-0 sul Frosinone alla fine del primo tempo del 'lunch match' della 17/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Benito Stirpe' ...Diversi i motivi alla base della riflessione dei piani alti, su tutti i troppi infortuni e la mancanza di "fuoco sacro" nei big ...