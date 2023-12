Calcio | Serie A Di Francesco Bravi con Juve | ma dispiace per ko

"Peccato, avevamo ripreso una partita difficile", dice il tecnico del Frosinone FROSINONE - "Sono dispiaciuto perché avevamo ripreso una partita difficile. Ci siamo adattati anche di fronte alle ...Kenan Yildiz ha stupito tutti o quasi. La prima perla inA è arrivata allo Stirpe contro il Frosinone e ha lasciato in tanti a bocca aperta perché la giocata è stata da campione. sul primo palo. Al termine della gara, però, a Dazn Alessandro Matri ha ...15.10- Buon pomeriggio amiche/amici di TuttoJuve e benvenuti alla diretta scritta di Juventus Next Gen - Vis Pesaro, match valido per la 19ª giornata del campionato di Serie C in programma alle 16.15 ...Prima rete in Serie A per il classe 2005 turco ... Milik lo serve e il serbo entra in area, ma da buona posizione calcia male e alto. L’arbitro Mariani concede tre minuti di recupero. Al duplice ...