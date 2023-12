Calcio | Serie A Di Francesco ' Bravi con Juve | ma dispiace per ko'

... 20:45 · Canale TV: DAZN (canale 214 del satellite), · Streaming: DAZN · Competizione: 17ª giornata diA 2023/24 Il big match dell'Olimpico chiude la 17/a giornata dellaA. Roma e Napoli ...La Juventus torna al successo in campionato portandosi momentaneamente a - 1 dall'Inter capolista. Successo arrivato all'81' grazie all'imperioso colpo di testa di Dusan Vlahovic (entrato dalla ...Prima rete in Serie A per il classe 2005 turco ... Milik lo serve e il serbo entra in area, ma da buona posizione calcia male e alto. L’arbitro Mariani concede tre minuti di recupero. Al duplice ..."Peccato, avevamo ripreso una partita difficile", dice il tecnico del Frosinone FROSINONE (ITALPRESS) - "Sono dispiaciuto perché avevamo ripreso una partita difficile. Ci siamo adattati anche di ...