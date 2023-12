Calcio | Sassuolo Operazione chirurgica per Boloca | intervento ok

(Di sabato 23 dicembre 2023) Per il centrocampista dei neroverdi riduzione della frattura mandibolare.- "Daniel, accompagnato dal dottor Riccardo Saporiti, si è sottoposto in data odierna a unchirurgico in urgenza di riduzione e osteosintesi della frattura scomposta mandibolare rimediata ieri nel co

"Laurienté è al centro del progetto, nessuno può insegnarci educazione e rispetto". SASSUOLO - "Berardi non lo vendo. A gennaio non vendo nessuno. ... (ilgiornaleditalia)

Reggio Emilia, 22 dic. -(Adnkronos) - Il Sassuolo è in vantaggio per 1-0 sul Genoa alla fine del primo tempo dell'anticipo della 17/a giornata di ... (liberoquotidiano)

Reggio Emilia, 22 dic. -(Adnkronos) - Il Genoa batte in trasferta per 2-1 il Sassuolo nell'anticipo della 17/a giornata di Serie A, disputato al ... (liberoquotidiano)

... si è sottoposto in data odierna a un intervento chirurgico in urgenza di riduzione e osteosintesi della frattura scomposta mandibolare rimediata ieri nel corso di- Genoa". Lo ha reso noto ..., continua la crisi del, battuto dal Genoa in uno scontro diretto ai confini della zona retrocessione. E ora la classifica neroverde preoccupa. Sabato prossimo, trasferta a San Siro ...Per il centrocampista dei neroverdi riduzione della frattura mandibolare.SASSUOLO (ITALPRESS) - "Daniel Boloca, accompagnato dal dottor Riccardo Saporiti, si è sottoposto in data odierna a un ...Il Sassuolo perde Daniel Boloca. E' arrivato in serata il comunicato ufficiale sulle condizioni del centrocampista neroverde che dunque sarà costretto a restare ai box: nei prossimi giorni saranno più ...