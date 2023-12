Calcio | Olanda Fuori da Coppa con squadra 4^ serie | Ajax rimborsa tifosi

(Di sabato 23 dicembre 2023) La società si è scusata e si farà carico delle spese sostenute dai 325per affrontare la trasferta AMSTERDAM () - E' un periodo difficilissimo per l'. La gloriosadi Amsterdam non riesce a ritrovarsi e due giorni fa ha probabilmente toccato uno dei punti più bassi della sua

l'Ajax ha lascia to l'ultimo posto del campionato olandese grazie alla sua vittoria in casa 2 - 0 contro il Volendam nel posticipo della terza ... (247.libero)

Clamorosa eliminazione per l' Ajax in Coppa d'Olanda . Quella in corso si conferma una stagione da dimenticare per il titolato club allenato da John ... (247.libero)

A - 23 dalla capolista Psv (dopo 16 giornate) in campionato, la formazione di Van't Schip (ex Genoa) è stata eliminata ai sedicesimi in Coppa dida un club di quarta serie, l'Hercules di ...Lo scivolone ai sedicesimi di Coppa d'contro l' USV Hercules di Utrecht, squadra di Derde Divisie, la quarta categoria delolandese, che ha avuto la meglio per 3 - 2 grazie a un gol ...La società si è scusata e si farà carico delle spese sostenute dai 325 tifosi per affrontare la trasferta AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - E' ...Dopo aver risalito la classifica in Eredivisie i Lancieri sono stati malamente eliminati dalla coppa nazionale dai dilettanti dell'Hercules di Utrecht: la curiosa iniziativa del club ...