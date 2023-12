Calcio | Napoli Victor Osimhen rinnova fino al 2026

Osimhen e il rinnovo col: i dettagli In estate ha rifiutato diverse offerte soprattutto dall'Arabia Saudita: "Non posso negare, quello che è stato detto è tutto vero. Sono sincero: non volevo ...Aurelio De Laurentiis ha ufficialmente annunciato il tanto atteso rinnovo di contratto di Victor Osimhen fino al ...L'annuncio social di ADL 'Fatto!' NAPOLI (ITALPRESS) - Il tanto atteso rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli è arrivato. L'attaccante nigeriano ...La stagione finale dei campioni d'Italia e dei giallorossi non avrebbe potuto iniziare peggio. Il Napoli, dopo aver battuto il Cagliari, è stato umiliato in casa dal Frosinone, mentre la Roma è reduce ...