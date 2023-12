Calcio | l' Inter batte 2-0 il Lecce con i gol di Bisseck e Barella e resta a +4 sulla Juventus

(Di sabato 23 dicembre 2023) Milano, 23 dic. - (Adnkronos) - L'si lascia alle spalle il ko di mercoledì con il Bologna in Coppa Italia, supera al 'Meazza' per 2-0 ilmantenendo la vetta della classifica a quota 44, con 4 punti di vantaggioe ben 11 sul Milan. I salentinino invece fermi a quota 20 in 12/a posizione. A decidere la partita i gol di, al primo gol in Serie A, al 43' eal 78'. La prima vera chance del match arriva all'8' sul piede di Gonzalez. Azione manovrata del, che salta la pressione dell'e arriva al tiro dal limite con l'ex Barcellona: Sommer si distende e difende il suo palo. Passano due minuti e arriva la risposta dell'. Gran lavoro di Mkhitaryan ...

Milano, 23 dic. - (Adnkronos) - L'Inter è in vantaggio per 1-0 sul Lecce alla fine del primo tempo del match della 17/a giornata di Serie A, in corso ... (liberoquotidiano)

Si tratta della quarta vittoria consecutiva per l'in Serie A . Verona - Cagliari 1 - 0 Nell'altro match andato in scena alle 18 il Verona si è imposto in casa sul Cagliari con il risultato di 2 ...MILANO - Sarà un Natale a +4 sulla Juve per l'capolista , che nonostante le assenze batte 2 - 0 il Lecce a San Siro (gol di Bisseck e Barella) nel match valido per la 17ª giornata di Serie A e risponde così al successo dei bianconeri a ...Al 40' calcio d'angolo per l'Inter con Bisseck che si coordina di destro ma trova solo la traversa: sfortunato il difensore tedesco dell'Inter. Al 42' fallo di mano di Gonzalez che è già ammonito ma ...L’assenza di Lautaro e Dimarco non è stata sufficiente a fermare la corsa inarrestabile della squadra di Simone Inzaghi. Inter-Lecce finisce 2-0. Non è contro la corazzata Inter che il Lecce doveva e ...