Calcio | Atalanta ko con un gol di Ferguson all' 86' | 3 a vittoria di fila per il Bologna che resta quarto

(Di sabato 23 dicembre 2023), 23 dic. - (Adnkronos) - Un gol diall'86' regala allaper 1-0 sull'che permette ai felsinei dire al 4° posto. La squadra di Motta, al 3° successo di, si aggiudica la sfida Champions dopo un match equilibrato e giocato a viso aperto dalle due squadre. Meglio i padroni di casa nella prima mezz'ora poi crescono gli ospiti nel finale della prima frazione, ripresa equilibrata e con occasioni da una parte e dall'altra. In classifica i rossoblù salgono a quota 31, con una lunghezza di vantaggio sulla Fiorentina, mentre i nerazzurri sono settimi a quota 26. Inizio di partita con i padroni di casa più propositivi e gli ospiti più coperti e pronti a ripartire. Le occasioni però latitano e bisogna aspettare il 23' per la ...

verso il forfait invece Toloi e Palomino BERGAMO - L'Atalanta è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio per preparare la trasferta in casa del ... (ilgiornaleditalia)

La solita, presente, Dea che anche in questa stagione sportiva sta lottando compiutamente per cercare di centrare la qualificazione alla prossima ... (metropolitanmagazine)

Bologna, 23 dic. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 il primo tempo di Bologna-Atalanta , match valido per la 17/a giornata di Serie A, in corso di ... (liberoquotidiano)

Dopo il forcing dei primi minuti l'cala ed il Bologna inizia a farsi pericoloso: all'85'd'angolo per i rossoblù, calcia Orsolini e F erguson vola più in alto di tutti impattando ...In campionato era reduce dalla vittoria contro il Monza, ma una settimana prima il Milan era caduto sul campo dell'(3 - 2 per gli orobici con gol di Muriel al 95'). Dopo una buona partenza - ...Dopo la conclusione di Bologna-Atalanta, tocca a voi tifosi dire la vostra. Votale le pagelle dei tifosi di Bologna-Atalanta ...L'ondata nerazzurra presente allo Stadio Dall'Ara ad assistere a Bologna-Atalanta ha regalato un bellissimo colpo d'occhio anche dalla tv ...