Calcio | Aston Villa Zaniolo Il fuoco che ho non smetterà di bruciare

L'azzurro festeggia sui social la rete siglata al 97° che ha permesso ai suoi di evitare il ko interno ROMA - Un gol al 97° per evitare all' Aston ... (247.libero)

All'88mo la doccia fredda, firmata da Cameron Archer, come se non bastasse un giocatore proveniente proprio dal vivaio dell'Villa. Pochi secondi prima del triplice fischio però un traversone di ...Nicolò Zaniolo è risultato decisivo inVilla - Sheffield United, segnando il gol al 97 che ha evitato ai Villans una pesante sconfitta interna. Con questo pareggio infatti gli uomini di Emery hanno provvisoriamente agganciato in ...All'88mo la doccia fredda, firmata da Cameron Archer, come se non bastasse un giocatore proveniente proprio dal vivaio dell’Aston Villa. Pochi secondi prima del triplice fischio però un traversone di ...L'azzurro festeggia sui social la rete siglata al 97° che ha permesso ai suoi di evitare il ko interno ROMA (ITALPRESS) - Un gol al 97° per ...